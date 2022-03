Ein 33-jähriger Mann musste am Sonntagvormittag (20.03.) zur Ausnüchterung von der Polizei in Fellbach in Gewahrsam genommen werden.

Provoziert und körperlich angegangen

Wie die Beamten am Montagmorgen (21.03.) mitteilten, war die Polizei gegen 11 Uhr zu einem Streit hinzugezogen worden, der sich in einer Wohnung der Ghibellinenstraße ereignete. "Der Betrunkene habe dort Mitbewohner provoziert und körperlich angegangen", heißt es weiter im Polizeibericht.

