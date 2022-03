Zu einem Einsatz in ein Flüchtlingsheim in der Stauferstraße in Fellbach musste die Polizei am Dienstagvormittag (01.03.) ausrücken. Grund für den Einsatz waren Streitigkeiten. Wie die Polizei mitteilt, hatten Geruchsbelästigungen aus der Küche, die bei der Zubereitung eines Mittagessens entstanden waren, den Streit ausgelöst.

Die Situation sei eskalierte. Mindestens vier Bewohner seien mit Fäusten und Besenstiel aufeinander losgegangen. Auch Personen, die zur Streitschlichtung