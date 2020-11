Polizeieinsatz in Leutenbach-Nellmersbach: Betrunkener Mann will Taxi-Rechnung nicht bezahlen

Ein Taxi-Fahrer hat am Samstagabend (07.11.) gegen 19 Uhr die Polizei verständigt, da ein renitenter Fahrgast seine Rechnung nicht begleichen wollte. Als die Ordnungshüter am Einsatzort in der Weilerstraße in Leutenbach-Nellsmersbach ankamen und den offensichtlich betrunkenen Mann ansprachen, verhielt sich dieser den Beamten gegenüber von Beginn an unkooperativ, so die Polizei. Da der Mann die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht. Hiergegen wehrte er sich und versuchte zu flüchten, weshalb ihm unter heftiger Gegenwehr Handschließend angelegt wurden.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, allerdings kein Ausweis aufgefunden. Der 33-Jährige wurde anschließend zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht, dort beleidigte er mehrere Beamte und leistete erneut Widerstand. Er muss mit gleich mehreren Strafanzeigen rechnen.