Ein 42-jähriger Bewohner eines Wohnheims in Schorndorf ist am Dienstag (04.01.) in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden.

Vorausgegangen waren zwei aufeinanderfolgende Polizeieinsätze bei dem 42-Jährigen am Dienstagmorgen. Das erste Mal rückten die Beamten gegen 5.30 Uhr in die Straße Hammerschlag aus. Bewohner eines dortigen Wohnheims hatten eine Ruhestörung wegen zu lauter Musik gemeldet. Eine Polizeistreife wies den 42-Jährigen zur Einhaltung der bestehenden