Polizeieinsatz in Schorndorf: Angriff auf AfD-Stand?

Am Samstagvormittag (20.02.) ist es in Schorndorf zu einem Polizeieinsatz in der Gottlieb-Daimler-Straße gekommen. Nach mehreren Augenzeugenberichten soll es einen Angriff auf einen Wahlkampfstand der AfD auf dem Schorndorfer Marktplatz gegeben haben.

Am Stand befanden sich, als der Angriff stattfand, Stephan Schwarz, AfD-Landtagskandidat im Wahlkreis Schorndorf, der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun und ein AfD-Wahlkampfhelfer, der weit über 70 Jahre alt ist. Schwarz ist ersten, noch ungesicherten Angaben zufolge verletzt worden. Der Stand wurde offenbar von einer ganzen Gruppe attackiert, Augenzeugen sprechen von etwa 20 Leuten. Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei aber um vorläufige, noch nicht von der Polizei bestätigte Angaben handelt.

Zerstörter Wahlkampfstand der AfD am Schorndorfer Marktplatz. © Alexandra Palmizi



Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass der Vorfall im Zusammenhang mit einer Veranstaltung der AfD steht. Ob es einen Angriff gab und ob es Verletzte gab, kann die Polizei derzeit noch nicht bestätigen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Ausführlichere Informationen folgen.