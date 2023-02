Polizeieinsatz in Winnenden: 27-Jähriger bedroht Rathaus-Mitarbeiter mit dem Tod

Ein 27-jähriger Mann ist am Freitagmorgen (17.02.) gegen 8.40 Uhr trotz bestehendem Hausverbot ins Rathaus in Winnenden gegangen und hat Mitarbeiter sowie Polizisten bedroht. Der Mann war der Meinung, ungerecht behandelt worden zu sein. Er geriet in Rage und griff sowohl mehrere Mitarbeiter des Rathauses, als auch zwei hinzugerufene Polizistinnen an. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Eine Mitarbeiterin des Rathauses erlitt beim Angriff leichte Verletzungen. Außerdem bedrohte er mehrere Anwesende mit dem Tod. Der 27-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen