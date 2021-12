Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Samstagnachmittag (25.12.) in Backnang kurz vor 16 Uhr gekommen. Grund für den Einsatz war eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen in der Gartenstraße. Etwa 30 Personen hatten sich daran beteiligt.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es Hinweise darauf, dass sich die rivalisierenden Gruppierungen im Vorfeld über Social-Media-Kanäle am Samstagnachmittag verabredet hatten. Hintergrund der Auseinandersetzung, bei der auch laut Zeugenberichten ein