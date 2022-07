Polizeihubschrauber über Kernen: Suche nach Bewohner aus Diakonie erfolgreich

Am Donnerstagvormittag (28.07.) ist zwischen 10.15 Uhr und 11.40 Uhr ein Polizeihubschrauber über Kernen gekreist. Gegen 10.35 Uhr zog der Hubschrauber kurz davon, tauchte gegen 11.10 Uhr aber wieder am Himmel auf. Was war passiert?

Diakonie-Bewohner gesund in Weinstadt aufgefunden

Laut dem Polizeipräsidium Aalen suchte der Hubschrauber nach einer vermissten Person. Ein Mann war aus einer Behinderteneinrichtung der Diakonie verschwunden, weshalb die Einrichtung die Polizei informierte.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, konnte der Mann gesund aufgefunden werden. Gegen 11.30 Uhr trafen ihn Polizeibeamten in Weinstadt an.