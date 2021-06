Polizeihubschrauber über Murrhardt: Unbekannte brechen mehrere Gartenhütten auf

In einer Kleingartenanlage an der Köchersberger Straße haben Unbekannte am Samstagmorgen (05.06.) mehrere Gartenhütten aufgebrochen.

Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass jemand versuchte, eine Gartenhütte aufzubrechen. Vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass die Unbekannten in der gesamten Anlage Gartenhütten aufgebrochen hatten. Laut Polizei warten teilweise die Türen an den Hütten aufgehebelt worden, teilweise war eine Scheibe eingeschlagen worden.

Bei der Fahndung nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zur Höhe des angerichteten Sachschadens und des Stehlgutes kann die Polizei noch keine genauen Angaben machen.