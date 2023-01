Polizeihubschrauber über Weinstadt-Beutelsbach: Gesuchte Person aufgefunden

Ein Polizeihubschrauber hat am Freitagmorgen (20.01.) nach einer gestürzten Person in Weinstadt-Beutelsbach gesucht. Der Mann konnte nach Angaben der Polizei mittlerweile in der Poststraße aufgefunden werden. Der 40 Jahre alte Mann war deutlich alkoholisiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat er sich lediglich eine leichte Verletzung am Bein zugezogen. Ein Rettungsdienst untersucht ihn derzeit.

Der Gesuchte hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet

Nach Angaben der Polizei hatte der 40-Jährige gegen 5.10 Uhr bei der Polizei angerufen. Er hatte angegeben, gestürzt zu sein und sich nicht mehr bewegen zu können. Zu dem Zeitpunkt war die Polizei davon ausgegangen, dass der Mann unterkühlt sein könnte und sich eventuell in der Fellbacher Straße befindet.

Noch bevor die Polizei weitere Details in Erfahrung bringen konnte, was das Gespräch abgebrochen. Die Polizei hatte daraufhin sofort eine Fahndung nach dem Mann mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet.