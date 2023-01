Polizeihubschrauber über Weinstadt-Beutelsbach sucht nach gestürzter Person

Ein Polizeihubschrauber sucht am Freitagmorgen (20.01.) nach einer gestürzten Person in Weinstadt-Beutelsbach. Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen 5.10 Uhr ein unbekannter männlicher Anrufer gemeldet. Der Mann gab an, gestürzt zu sein und sich nicht mehr bewegen zu können. Zudem ergaben sich im Gespräch Hinweise darauf, dass der Mann unterkühlt sein könnte und sich eventuell in der Fellbacher Straße befindet.

Die Suchmaßnahmen der Polizei dauern noch an

Das Gespräch brach schließlich ab. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Mann mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber ein. Bislang konnte der Mann nicht gefunden werden. Die Suchmaßnahmen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.