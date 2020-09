Polizeihubschrauber über Weinstadt: Mann bei Streit im Bahnhof Endersbach in der Nacht auf Samstag (19.09.) verletzt

Eine Auseinandersetzung unter jungen Männern am Endersbacher Bahnhof hat am Freitag, 18. September, gegen 23 Uhr zum Einsatz eines Polizeihubschraubers geführt. Bei dem Streit wurde nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen ein Mann verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Noch in der Nacht wurde mit dem Hubschrauber nach dem Täter gesucht, allerdings ohne Erfolg. Stand Montagmittag hat die Polizei mittlerweile einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Mehr Informationen kann die Pressestelle derzeit nicht herausgeben.