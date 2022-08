Polizeihubschrauber über Winnenden: Suche nach vermisstem Mann

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag (25.08.) in Winnenden nach einem vermissten Mann aus einem Altenheim gesucht. Bei der Suche im Bereich der Forststraße war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Vermisster kehrt in der Nacht zurück

Wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung am Morgen mitteilte, war der Mann am Mittwochabend gegen 22 Uhr als vermisst gemeldet worden. Gegen 3.10 Uhr sei er selbstständig wieder in das Altenheim zurückgekehrt.