Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag (02.12.) in Fellbach eine betrunkene E-Scooter-Fahrerin gestoppt. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom Morgen hervor.

E-Scooter nicht versichert

Den Angaben zufolge hielt eine Polizeistreife die 22-Jährige gegen 0.45 Uhr in der Bahnhofstraße an. Der Grund: Die Frau war mit einem E-Scooter unterwegs, an dem keine Versicherungskennzeichen angebracht waren.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das