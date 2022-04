Ein 49-Jähriger ist am Montag (11.04.) in Sulzbach an der Murr mit 1,1 Promille Alkohol am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielten Beamte den 49-Jährigen kurz nach Mitternacht in der Flurstraße an, um ihn zu kontrollieren.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem entzogen ihm die Beamten vorläufig seine Fahrerlaubnis.