Polizisten finden Drogen und scharfe Munition in Waiblinger Wohnung: 47-Jähriger in Haft

Die Polizei hat am Samstag (24.10.) in der Wohnung eines 47 Jahre alten Mannes in der Bahnhofstraße verschiedene Betäubungsmittel sowie mehrere hundert Schuss scharfe Munition gefunden. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom Dienstagnachmittag hervor.

Aufgrund eines Zeugenhinweises ergab sich laut der Polizei zunächst der Verdacht gegen den 47-jährigen Mann. Er solle im Besitz von mindestens einem entwendeten Fahrrad sein, heißt es im Polizeibericht. Gegen 11.30 Uhr begab sich daraufhin eine Streife zur Wohnung des Mannes in der Bahnhofstraße. Dort hörten die Beamten zunächst lautes Geschrei, "welches durch einen lauten Knall abrupt beendet wurde."

Da anschließend auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion kam, öffneten die Beamten die Wohnungstüre des Mannes. Dieser lag bewusstlos auf dem Boden. Kurz vor dem Eintreffen des Notarztes erwachte der Mann wieder und verhielt sich aggressiv, weshalb ihm von den Polizisten Handschließen angelegt wurden.

Da sich rasch der Verdacht ergab, dass sich in der Wohnung Betäubungsmittel und weitere verbotene Gegenstände befinden, wurde die Wohnung auf Anordnung des Amtsgerichts Stuttgart nach Beweismitteln durchsucht, "Hierbei konnten verschiedene Betäubungsmittel sowie mehrere hundert Schuss scharfe Munition aufgefunden werden", bilanziert die Polizei.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes aber zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Sonntag wurde er schließlich beim Amtsgericht Ludwigsburg dem Haftrichter vorgeführt, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der 47-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.