Pumpanlage in Korb mit Farbe beschmiert

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Korb eine Pumpanlage in der Korber Straße beschmiert.

Sachschaden im "oberen vierstelligen Bereich"

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde die Anlage zwischen Freitag (13.05./19 Uhr) und Samstag (14.05./7 Uhr) mit orangener und grüner Farbe beschmiert. "Dadurch verursachte er Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich", heißt es weiter.

Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise.