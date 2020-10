Räder von sechs hochwertigen Autos in Fellbach abgeschraubt und gestohlen - Zeugen gesucht

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Ottostraße in Fellbach wurden Polizeiangaben zufolge zwischen Montag- und Dienstagnachmittag (5.10 / 6.10.) die kompletten Räder von sechs hochwertigen Autos der Marke Audi demontiert und entwendet. Die Autos wurden dazu aufgebockt und auf Pflastersteine gesetzt. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Die Polizei in Fellbach-Schmiden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 9 51 91 30 zu melden.