Bei einem Unfall in Backnang wurde am Montagmorgen (11.04.) ein 44 Jahre alter Radfahrer verletzt.

Vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der Radler um kurz nach 8 Uhr in der Heinrich-Herz-Straße von einem Auto erfasst worden. Laut Polizeibericht war eine 50-jährige Autofahrerin in die Straße Im Kusterfeld eingebogen und dabei mit dem an der Einmündung stehenden Radfahrer kollidiert. "Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst