Radler bringt 12-jährige Skateboard-Fahrerin in Weinstadt-Endersbach zu Fall - Zeugen gesucht

Eine 12-jährige Schülerin fuhr am Dienstag (22.9.) gegen 7.30 Uhr mit ihrem Skateboard auf dem Radweg parallel zur Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz vor dem Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Großheppacher Straße wurde sie von einem bisher unbekannten Fahrradfahrer überholt und leicht am Arm berührt. Die Schülerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Er soll zum Unfallzeitpunkt eine Sonnenbrille, einen Helm und ein gelbes T-Shirt getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 04 22 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.