Radmuttern am Fahrzeug vorsätzlich gelöst? VW-Fahrer in Kernen im Remstal verliert Vorderrad

Ein 41-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstagabend (29.04.) gegen 19.15 Uhr einen Vorderreifen verloren. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 41-Jährige mit seinem VW Bus die Esslinger Straße aus Richtung Esslingen kommen. Auf der Gefällstrecke des Stettener Sattels löste sich an dem VW das linke Vorderrad.

Der 41-Jährige konnte sein Fahrzeug anhalten, ohne dass es zu einem Unfall kam. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Laut Polizei ist unklar, ob jemand die Radmuttern an dem Fahrzeug vorsätzlich gelöst hat. Die Ermittlungen dazu dauern an.