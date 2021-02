Randale in Fellbach: Unbekannte machen sich an Fahrzeugen und Parkplatzschildern zu schaffen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19.-20.02.) haben Unbekannte in der Wilhelm-Pfitzer-Straße mehrere Parkplatzschilder aus dem Boden gerissen. An zwei Fahrzeugen beschädigten die Täter jeweils ein Kennzeichen, an zwei weiteren die Außenspiegel.

Laut Polizei warfen die Täter im Verlauf der Straße Gasflaschen auf die Straße und warfen mehrere Mülleimer um.

Die Polizei in Fellbach sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.