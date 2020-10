Symbolbild. © Joachim Mogck

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer wurde am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr mit über 90 km/h in der Gmünder Straße gemessen, wo lediglich 30 km/h erlaubt sind. Den jungen Mann erwartet neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein mehrmonatiges Fahrverbot, wie die Polizei mitteilte.