Donnerstagabend (17.02.) gegen 21.10 Uhr ist die OMV-Tankstelle in der Esslinger Straße in Fellbach überfallen worden. Laut Polizeiangaben wurden die beiden verdächtigen Männer mit einem Hubschrauber gesucht. Weitere Angaben konnte die Polizei am Abend nicht machen. Am Freitagmorgen (18.02.) wurden dann weitere Details bekannt.

