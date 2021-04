Rems-Murr-Kreis: Großeinsatz der Polizei gegen Dealer in Asylunterkünften

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen in der Rauschgiftszene haben zu mehreren Ermittlungsverfahren gegen Asylbewerber geführt, die in Unterkünften in den Landkreisen Rems-Murr und Ostalb sowie in Stuttgart und Leonberg untergebracht sind oder sich dort aufhalten. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Dienstag mehrere Durchsuchungs- und Haftbefehlsbeschlüsse vollstreckt, die das Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen hatte. Betroffen waren Unterkünfte in Waiblingen-Neustadt, Schwaikheim, Fellbach, Lorch, Stuttgart und Leonberg. Dort trafen die Polizisten sieben Beschuldigte an. Gegen fünf von ihnen lag ein Haftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor. Sie wurden festgenommen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien Betäubungsmittel und weitere Beweismittel sowie ein gestohlenes Fahrrad gefunden worden. Vier der fünf Personen wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Ein somalischer und drei gambische Staatsangehörige wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, „wobei es noch zu Widerstandshandlungen durch einen der Tatverdächtigen kam“. Eine festgenommene Person musste wegen einer Erkrankung in eine Klinik eingeliefert werden.