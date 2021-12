Gegen einen 53-jährigen ehrenamtlichen Sporttrainer aus dem Rems-Murr-Kreis ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Kriminalpolizei Waiblingen seit Juli 2021. Der Mann steht unter Verdacht, Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene sexuell missbraucht zu haben. Laut einer Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag (02.12.) soll er in seiner Funktion als Sportjugendtrainer in Vereinen Kontakt zu den Personen gehabt haben. Gegen den 53-Jährigen wurde nun ein Haftbefehl