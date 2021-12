Im Rems-Murr-Kreis kam es am Dienstag (30.11.) aufgrund von Glätte zu zahlreichen Unfällen.



Schwaikheim:

Gleich drei Autos mussten nach einem Unfall am Dienstagnachmittag (30.11.) gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße 1850 abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 30-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Schwaikheim entlang, als er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schlingern geriet. In der Folge stieß der Mitsubishi zunächst mit dem