Am Montagmorgen (06.12.) hat sich in Remshalden-Geradstetten ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei enstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Laut Polizeibericht hatte sich der Unfall um kurz vor 6 Uhr in der Unteren Hauptstraße ereignet. Eine 36-Jährige war mit ihrem VW Golf in Richtung Grunbach gefahren. Als sie nach links auf die Mittelquerspange abbiegen wollte, missachtet sie die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin.

Die beiden Fahrzeuge stießen frontal