Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag (25.4.) gegen 13.30 Uhr einen in der Dammstraße in Remshalden geparkten Omnibis beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist.

{element}

Der Sachschaden am Bus beträgt etwa 20.000 Euro am Bus. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.