Remshalden: Autofahrerin kommt von der B29 ab und erwischt das Ausfahrt-Schild bei Grunbach

Beim Verlassen der B 29 an der Anschlussstelle Grunbach in Fahrtrichtung Stuttgart ist laut einem Bericht der Polizei eine 56-jährige Skoda-Fahrerin am Samstag (05.12.) um 18.10 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte sie das "Ausfahrt-Schild" und riss dieses teilweise aus der Verankerung.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 5000 Euro, so die Polizei.