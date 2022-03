Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstag (17.3.) versucht, in der Beutelsbacher Straße in Remshalden-Grunbach, Diesel aus einem Lkw-Tank abzuzapfen.

Gegen 20.20 Uhr entdeckten Passanten den Mann. Daraufhin ließ der Täter mehrere Kanister und einen Schlauch zurück und flüchtete mit einem weißen Lieferwagen in Richtung Ortsmitte Grunbach.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 0 71 51 / 95 04 22, entgegen.

{element}