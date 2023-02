Remshalden: Drei Unfälle mit sechs Fahrzeugen auf B29 am Mittwochmorgen (15.02.)

Auf der B29 zwischen Remshalden und Weinstadt haben sich am Mittwochmorgen (15.02.) um kurz nach 7 Uhr gleich drei Unfälle in Folge ereignet. Beteiligt waren laut Polizei insgesamt sechs Fahrzeuge. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Unfälle sorgen aktuell noch für Stau im Berufsverkehr. (Stand 08.30 Uhr)

Drei Auffahrunfälle direkt hintereinander

In einer aktuellen Mitteilung schildert die Polizei den Unfallhergang. Demnach fuhr zunächst eine Frau in einem Dacia auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Auffahrt Remshalden-West bemerkte sie offenbar zu spät, dass eine Renault-Fahrerin vor ihr wegen eines Rückstaus bremsen musste. Sie fuhr dem Renault auf.

Ein Ford-Fahrer direkt dahinter erkannte die Situation rechtzeitig und bremste ab. Doch eine hinter ihm fahrende Opel-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr dem Ford auf. Dieses Szenario wiederholte sich dann noch ein weiteres Mal: Während ein VW-Fahrer hinter dem Opel noch rechtzeitig abbremsen konnte, gelang das einer Fiat-Fahrerin nicht mehr. Sie fuhr dem VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser laut Polizei noch auf den Opel aufgeschoben.

Drei Leichtverletzte

Leicht verletzt wurden der Mitteilung zufolge die Dacia-Fahrerin, der Ford-Fahrer und die Fahrerin des Fiats. Alle drei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Opel, der Ford, der Fiat und der VW mussten abgeschleppt werden. Den Angaben nach entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Sperrung und Stau auf B29

Die Unfallaufnahme läuft laut Polizei noch. Mit Stand 08.30 Uhr sind beide Fahrspuren der B29 gesperrt. Der Verkehr wird über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es staut sich zurück.