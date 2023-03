Zwischen Freitagnachmittag (24.03.) und Montagvormittag (27.03.) ist der Dieseltank eines Lkws in der Alfred-Klingele-Straße in Remshalden-Geradstetten aufgebrochen worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei sucht Zeugen

Es wurden etwa 400 Liter Diesel abgezapft. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.