Remshalden-Geradstetten: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Bislang unbekannte Diebe sind in der Nacht zum Donnerstag (15.10.) in eine Gaststätte in der Badstraße eingebrochen. Die Täter waren nach Angaben der Polizei zwischen 2 Uhr und 10.40 Uhr am Werk. In der Gaststätte hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf.

Bislang kann die Polizei nicht beziffern, wie viel Bargeld die Täter erbeuteten und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.