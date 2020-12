Remshalden-Grunbach: 23-Jähriger von zwei Männern verprügelt – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte haben am frühen Dienstagabend (23.12.) an der Einmündung Riedstraße und Grabenstraße einen 23-Jährigen verprügelt und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige zwischen 17.45 und 18 Uhr zu Fuß in der Riedstraße unterwegs. Plötzlich sei ein silberner VW ohne Licht auf den jungen Mann zugefahren. Zwei bislang unbekannte Männer stiegen aus dem Wagen und hielten den 23-Jährigen fest.

Nach Angaben des Opfers hatte einer der Männer eine Schusswaffe, der andere einen Metallstock in der Hand. Einer der beiden soll zudem möglicherweise eine Maske getragen haben. Die beiden Männer hätten den 23-Jährigen aufgefordert, ihnen Bargeld auszuhändigen. Das Opfer rief laut „Polizei“, woraufhin die Täter ihm mehrere Schläge gegen den Körper und den Kopf versetzten. Im Gerangel mit den beiden Männern gelang es dem Opfer schließlich, schwer verletzt zu flüchten.

Die Tatverdächtigen stiegen anschließend wieder in den VW und fuhren die Grabenstraße in Richtung Ortsmitte davon. Weil ein weiterer Fußgänger zu dem Zeitpunkt die Straße überquerte, mussten die mutmaßlichen Täter den VW kurzzeitig abbremsen. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen älteren silbernen Kleinwagen vom Hersteller VW, möglicherweise ein Lupo oder Polo.

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen zu dem Vorfall. Insbesondere bittet sie den Mann, der kurz vor 18 Uhr die Grabenstraße überquerte, sich dringend unter der Telefonnummer 07151 9500 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.