Remshalden-Grunbach: Antennenverteiler fängt in Keller Feuer

Zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses ist es am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr in Remshalden- Grunbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Antennenverteiler aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Um das Feuer zu löschen waren die Freiwillige Feuerwehr Remshalden mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften unterwegs. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein geringer Sachschaden wie die Polizei mitteilt.