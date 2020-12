Remshalden-Grunbach: Autofahrer stößt beim Ausparken mit Radfahrer zusammen

In Remshalden-Grunbach sind am Mittwochnachmittag (23.12.) ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen. Laut Mitteilung der Polizei parkte ein 48-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem VW rückwärts von einem Parkplatz in der Bahnhofstraße aus. "Er übersah dabei offenbar einen 59-jährigen Radfahrer, der auf der Bahnhofstraße fuhr und es kam zur Kollision", so die Polizei.

Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 1.000 Euro.