Rund 500 Euro Sachschaden haben Diebe verursacht, die zwischen Freitagnachmittag (06.11.) und Samstagnachmittag (07.11.) in ein Wohnhaus in der Ernst-Heinkel-Straße in Remshalden-Grunbach eingebrochen sind und dieses nach Diebesgut hatten.

Ob aus dem Haus tatsächlich etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar, teilt die Polizei mit. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.