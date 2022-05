Remshalden-Grunbach: In Firma eingebrochen - Diesel entwendet

In Remshalden-Grunbach ist es am Wochenende zu zwei Diebstählen in der Eisenbahnstraße gekommen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist unklar

Laut Polizeibericht verschafften sich bislang unbekannte Diebe zwischen Samstagmorgen (21.05.) und Montagmorgen (23.05.) Zugang zum Lagerhaus einer Firma. Dort entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Ebenfalls in der Eisenbahnstraße wurden zwischen Freitagnachmittag (20.05.) und Montagmorgen (23.05.) circa 300 Liter Diesel aus einem LKW gestohlen.

Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen oder ob es sich um unterschiedliche Täter handelt, ist unklar. Hinweise zu den Diebstählen nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151/72463 entgegen.