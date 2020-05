Remshalden-Grunbach: Unbekannte wüten in katholischer Kirche

Katholische Kirche in Remshalden Grunbach. © Gaby Schneider

Unbekannte haben zwischen Montagmorgen (25.05.) und Dienstagmorgen (26.05.) in der katholischen Kirche in Grunbach gewütet. Nach Angaben der Polizei ritzten sie und malten mit einem Filzstift diverse Buchstaben und Ziffern in eine Sitzbank. Außderdem beschädigten sie einen Kerzenständer aus Metall. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.