Remshalden-Grunbach: Unbekannter schießt Metallkugel durch Wohnhaus-Fenster

Am Freitag (18.09.) hat ein Unbekannter eine Metallkugel durch das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Nelkenstraße geschossen. Das teilte die Polizei am Mittwoch (23.09.) mit.

Womit die Kugel abgefeuert wurde, sei bislang nicht bekannt, schreibt die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung. "Möglicherweise mit einer Softairwaffe oder einer Schleuder", sagte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.