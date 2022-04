Zwischen Dienstagabend (26.4.) und Mittwochnachmittag (27.4.) beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Goethestraße in Remshalden-Grunbach geparkten Ford Fiesta am linken Kotflügel.

Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 / 95 04 22 entgegen.