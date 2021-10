Am Sonntag (31.10) schreckte ein lauter Knall Anwohner in der Beutelsbacher Straße in Remshalden-Grunbach aus dem Schlaf.

Ein Anwohner entdeckte daraufhin Polizeiangaben zufolge mehrere brennende Müllcontainer, die er mit Hilfe eines Gartenschlauchs löschen konnte. Die Ursache des Feuers ist unklar. Eine Brandstiftung wird derzeit ausgeschlossen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro.