Der Brand wurde rasch gelöscht. Foto: Benjamin Beytekin © Benjamin Beytekin

In einem Heizraum eines Wohnhauses im Osterhof in Remshalden hat es am Montagabend um 18.30 Uhr gebrannt. Die Feuerwehren von Remshalden und Weinstadt rückten mit neun Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten aus. Sie hatten den Brand schnell unter Kontrolle.