Remshalden: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall - Autofahrerin flüchtet

In Remshalden hat eine Autofahrerin am Mittwochmittag (15.03.) Unfallflucht begangen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall an der Kreuzung Lehenstraße/Blumenstraße.

Unfallverursacherin flüchtet vom Unfallort: Polizei sucht Zeugen

Eine 24-jährige Radfahrerin fuhr gegen 12 Uhr auf die Kreuzung, als eine Autofahrerin ihr die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die junge Frau stark abbremsen. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich.

Nach dem Vorfall flüchtete die bislang unbekannte Autofahrerin von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um ein silbernes Auto, womöglich ein VW Passat oder ähnliches Modell, handeln. Das Kennzeichen soll mit den Buchstaben "WN-C" anfangen, die Frau wird mit blonden Haaren beschrieben.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu der geflüchteten Unfallverursacherin geben kann, soll sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151950422 melden.