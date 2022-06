In der Brückenstraße in Remshalden hat sich am Dienstag (07.06.) ein Unfall im Baustellenbereich ereignet. Der Hergang konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.

Zwei Fahrzeuge beteiligt

Einer aktuellen Mitteilung zufolge ereignete sich der Unfall kurz nach 13 Uhr. Beteiligt waren ein 35-jähriger Land-Rover-Fahrer und eine 78 Jahre alte BMW-Fahrerin. An den Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07151/950422 beim Waiblinger Polizeirevier zu melden.