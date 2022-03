Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstag (29.3.) in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alfred-Klingele-Straße.

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich durch Öffnen einer Türe den neben ihm geparkten Mercedes und fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am Mercedes wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der