Remshalden: Vier Leichtverletzte bei Unfall auf B29 - Vollsperrung am Mittwoch

Auf der B29 bei Remshalden hat sich am Mittwochabend (05.04.) der Verkehr in Fahrtrichtung Schorndorf gestaut. Ursache war nach Polizeiangaben vom Abend ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Am Freitagmorgen wurden Details zum Unfall bekannt.

Autofahrer will ausweichen und kollidiert mit Mittelleitplanke

Einer aktuellen Mitteilung der Polizei zufolge, ereignete sich der Unfall kurz vor 18 Uhr. Ein 21-Jähriger fuhr in einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Aalen. Auf Höhe Hebsack bemerkte er zu spät, dass die Autofahrer vor ihm bremsen mussten. Er fuhr auf den Mercedes eines 52-Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf den VW eines 54-Jährigen aufgeschoben. Ein 33-Jähriger, der in einem Chevrolet hinter dem BMW fuhr, versuchte, dem Unfall auszuweichen. Dabei kollidierte er laut Polizei mit der Mittelleitplanke.

Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Der Unfallverursacher, seine 34-jährige Beifahrerin, der Mercedes-Fahrer und seine 52-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt*. Der BMW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Laut Mitteilung wird der Sachschaden auf 23.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war bis circa 19.45 Uhr in Richtung Aalen komplett gesperrt.

*Anmerkung der Redaktion: Am Mittwochabend hatte die Polizei zunächst von drei Leichtverletzten gesprochen.