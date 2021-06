Auch ein Boot war beim Rettungseinsatz vor Ort. © Benjamin Beytekin

Lorch-Waldhausen.

Derzeit läuft ein Rettungseinsatz am Badesee in Waldhausen. Es besteht der Verdacht, dass ein Mensch ertrunken ist, so die Polizeidirektion in Aalen. DLRG, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Wir berichten weiter, sobald es nähere Informationen gibt.