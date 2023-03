Rettungshubschrauber über Schorndorf: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Schorndorf ist es am Sonntagmittag (19.03.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Vorfall war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Was war passiert?

Rettungshubschrauber bringt Radfahrer in Klinik

Laut Polizeibericht befuhr ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 13.40 Uhr die Schlichtener Straße in Ortsrichtung Schlichten. an der Kreuzung zum Ebersbacher Weg wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah der 25-Jährige einen entgegenkommenden Rennradfahrer, es kam zum Zusammenstoß.

Der 39-jährige Radfahrer, der einen Helm trug, zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.